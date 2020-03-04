Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı
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Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı

Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

04.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:48
Mardin Valiliği Hukuk Müşaviri, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındı

Valiliği Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı, Başoğlu'nun FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başoğlu açığa alındı.

Kaynak: AA

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