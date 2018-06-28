Mardin Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de 12 kek kenevir, 46 gram esrar ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir şahsın evinde, 12 kök kenevir bitkisi, 46 gram kurutulmuş esrar maddesi ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - MARDİN