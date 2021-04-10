Mardin, UNESCO yaratıcı şehirler ağına başvurmaya hazırlanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına zanaat ve halk sanatları temasıyla başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına zanaat ve halk sanatları temasıyla başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, 2017 yılında zanaat ve halk sanatları alanında Yaratıcı Şehir unvanını almaya hak kazanan Kütahya'dan gelen temsilcilerle bir araya geldi.

Kütahya Etüt Proje Müdürü ve İl Koordinatörü Mehmet Zenci, başvuru sürecindeki görüş ve deneyimlerini paylaştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve yerel paydaşlarla beraber UNESCO'ya sunulacak başvurunun koordineli bir şekilde yerine getirilebilmesi için yürütülecek faaliyetler görüşüldü. Toplantıda logo tasarımı, internet sitesi ve sosyal medya araçlarının kullanımı ve üyelik sürecinin koordinasyonu gibi konular da istişare edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz