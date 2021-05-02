Mardin Umut Kervanı Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve gıda yardımı yaptı
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Mardin Umut Kervanı Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve gıda yardımı yaptı

Mardin Umut Kervanı Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Umut Kervanı Vakfı, ramazan dolayısıyla yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kumanya, giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

Mardin Umut Kervanı Vakfı, ramazan dolayısıyla yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kumanya, giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

Vakıf tarafından Mazıdağı, Yeşilli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde çok sayıda aileye yardım ulaştırıldı.

Mardin Umut Kervanı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hadi Çakar, ramazan ayı öncesinde başlattıkları yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çakar, "Mazıdağı ve Ortaköy temsilciliklerimizin çalışmalarının yanı sıra merkez ekiplerimiz de hafta boyu üye ve gönüllülerimizden oluşan beş farklı ekip ile pandemi kurallarını dikkate alarak Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek olmaya çalıştı. Rabb'im katkı sunan hayırseverlerden razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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