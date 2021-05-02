Mardin Umut Kervanı Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve gıda yardımı yaptı

Mardin Umut Kervanı Vakfı, ramazan dolayısıyla yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kumanya, giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.