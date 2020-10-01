Mardin Umut Kervanı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Mardin Umut Kervanı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

01.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:48
Mardin Umut Kervanı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 179 ihtiyaç sahibi aileye 20 bin 800 lira tutarında yardım yaptı.

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 179 ihtiyaç sahibi aileye 20 bin 800 lira tutarında yardım yaptı.

Mardin Umut Kervanı Sekreteri Abdurrahim Özgün, yaptıkları insani yardımları kamuoyu ile paylaşmayı şeffaflık ilkesi gereği olarak gördüklerini belirtti.

Eylül ayında da hayırseverlerin ulaştırdıkları bağışları ihtiyaç sahiplerine ilettiklerini ifade eden Özgün, "90 aileye 6 bin 750 lira değerinde et, 75 aileye 11 bin 250 lira değerinde giyim, aile boyu FMF hastası olan ve bilgisayarı olmadığından uzaktan eğitime katılmayan bir öğrenciye bilgisayar, 12 aileye bin 800 lira değerinde ev eşyası ulaştırdık." dedi.

Bangladeş'te 24 bin 800 liraya su kuyusu açtıklarını kaydeden Özgün, hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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