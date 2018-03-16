Mardin Uluslararası İyilik Ödülü'nü Alan 'Hayat Tamircisi' Hikayesini Anlattı

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 'Hayat tamircisi' olarak bilenen Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 200 hayvanın yürümesini sağlamasından ötürü Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülünü alan Kızıl'ın şimdiki hedefi kolu olmayan bir çocuğa protez yapmak. Kızıl, Bir çocuk için protez yapmayı düşünüyorum. Çocuğun eli ve kolu yok. En büyük hayali kendi başına yemek yemesidir. Annesi ona baktığı için bu durum aşırı zoruna gidiyor. Onu gördüm ve onun içinde çalışmalara başladım. Onun için bu tarz bir protez yapacam. Bu protezler çalışabilir. İstediği her şeyi eliyle alabilecek. Böylece çatal, bıçak ve kaşık ile yemeğini yiyebilecekdedi.

Türkiye Dinayet Vakfı'nın her yıl düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülenlerden biri Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hasan Kızıl oldu. 200 engelli hayvana yaptığı protez ve yürüteçle hayvanların yürümesini sağlayalan Kızıl'a ödülü geçtiğimiz günlerde Beştepe'de düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Hurdacılardan aldığı malzemelerle engelli hayvanlar için protez yapan Kızıl, kolu olmayan bir çocuk için protez yapma çalışmasına başladı.

'HAYVANLAR HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR'

İlk zamanlar oyuncaklardan, hurdacılardan bulduğu malzemelerden yürüteçler yapmaya çalışan Kızıl, kendini hayvanlara adıyor ve onlara gönüllü olarak hizmet veriyor. Engelli hayvanlar için protez yapma fikrinin, hayvan sevgisiyle oluştuğunu anlatan Kızıl, Küçüklükten beri hayvanları çok seviyorum. Çocukluğumda başlayan hayvan sevgim var. Çevremde gördüğümü engelli hayvanlar için neler yaparım diye düşünmeye başladım. Yurtdışında yapılan protezleri inceledim. Daha sonra onları kendim yapmayı denedim. İlk etapta kırık oyuncaklar kullanmaya başladım, böyle çok işe yaramıyordu. Ama, beni mutlu ediyordu. Sonra biraz daha araştırmalara başladım. Bu çalışmayı daha profesyonel hale getirmeyi hedefledim. Hayvanlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Alüminyum boruları alarak, bisiklet tekerlekleri alarak, bir araya getirdim. Sonra çok güzel yürüteçler ortaya çıktı. O an onları götürdüğüm zaman ilk etapta o köpek veya kedi o yürüteçten korkuyorlardı. Ama zamanla alışıyordıdedi.

'YÜRÜTEÇ TAKTIĞIMIZ KÖPEK BİZİ KOVALADI'

Kızıl, bir köpeğe taktığı yürütecin ardından köpeğin kendilerini kovalamasıyla ilgisi anısını anlatırken, Hayvana yürüteci ilk taktığımız zaman ilk etapta minik minik adımlar atmaya başlıyordu, sonra koşmaya başlıyorlar. Hiç yürümeyen köpekler bu sefer kedi kovalamaya başlıyor. Hiç yürümeyen bir köpek yürüteç takmıştık şok olmuştu. Daha sonra o bizi kovalamıştı, hepimiz kaçmıştık. Böyle çok güzel oluyor. 3 yıldır yürüteç ve protez yapıyorum. İlk etapta çok çok zor oluyordu. Hurdacılardan aldığım demirlerlerden yürüteç ve protez yapıyordum. Ama şu anda daha iyi daha güzel yürüteçler yapıyoruz diye konuştu.

'BİR ÇOCUK İÇİN PROTEZ YAPMA ÇALIŞMAM VAR'

Bugüne kadar yaptığı protez ve yürüteçlerle 200 engelli hayvanın yürümesini sağladığını dile getiren Hasan Kızıl, kolu olmayan bir çocuk için protez yapma çalışmasının olduğunu söyledi. 150 dolayında hayvan için protez ve yürüteç takmak için taleplerin olduğunu ifade eden Kızıl, Şu an benden istenen yürüteç sayısı 100-150 arası. Bir de çocuklar için de başka bir projem var. Şu anda bekleyen bir sürü kişi var. Bir tane çocuk için protez yapmayı düşünüyorum. Çocuğun eli ve kolu yok. En büyük hayali kendi başına yemek yemesidir. Annesi ona baktığı için o annesi ona yemek veriyor ve bu durum aşırı zoruna gidiyor. Onu gördüm ve onun içinde çalışmalara başladım. Onun için bu tarz bir protez yapacam. Bu protezler çalışabilir. İstediği her şeyi eliyle alabilecek. Böylece çatal, bıçak ve kaşık ile yemeğini yiyebilecek. Bu tamamen plastik ve ucuza mal oluyor. Çocuklar ve hayvanlar için yaptığım projeler tamamıyla ücretsizdir. Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldüm. Bu ödül gerçekten beni mutlu etti ve güç kazandırdı.Toprağın bu tarafındayken yapabileceklerimizi yapalım toprağın diğer tarafında her şey için çok geç olabilir. O yüzden bütün canlılara insanlık için çalışmalıyız dedi.