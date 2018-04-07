Mardin Ülker Öğretmen, Sokak Hayvanlarının Umudu Oldu

Ülker Öğretmen, sokak hayvanlarının umudu oldu

MARDİN'in Derik ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Ülker Korkmaz, ilçedeki sokak hayvanlarına sahip çıkarak, vatandaşlara örnek oldu. Mesai aralarında sokaktaki başı boş hayvanları besleyen ve bakımlarını yapan Korkmaz, evinde de 20 tane kedi beslediğini söyledi. Derik Belediyesi Kadın Geliştirme ve Dayanışma Merkezi Müdürü olan ve aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Ülker Korkmaz, ilçedeki sokak hayvanlarının umudu haline geldi. Mesai saatlerinin dışındaki zamanlarını sokak hayvanlarına ayıran Korkmaz, ilçede gördüğü tüm sokak hayvanlarını besleyerek, bakımlarını yapıyor. Yoğun bir iş hayatına rağmen mesaisinden arta kalan zamanını sokak hayvanlarına ayıran Korkmaz, tüm vatandaşların da takdirini topladı. Evinde 20 kedi besleyen Korkmaz, mesai aralarında önce evine uğrayıp, kedilerinin mamasını veriyor. Daha sonra ilçe merkezinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir köprünün altına giden Korkmaz, burayı kendilerine doğal barınak yapan 11 köpek yavurusunu besliyor. Çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini belirten Giresunlu Ülker Korkmaz, "Evimde 20 kedi besliyorum. Burada kirada oturuyorum. Bazı ev sahiplerinin tepkilerine de maruz kaldım. Buna rağmen hayvanlardan vazgeçmedim. Köprü altında 11 yavru köpek bulunuyor ve bunların anneleri yok. Köpekleri birileri buraya getirmiş. Hasta olan birini tedavi için Mardin Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdim. Öğlen arası gelip, köpeklerin bakımını yapıyorum ve mamalarını veriyorum. Bu hayvanların telef olmasını istemiyoruz. Küçüklüğümden beri hayvan besliyorum. Şu anda sokak hayvanlarına yardımcı oluyorum. Devletten mama konusunda destek ve yardım bekliyoruz. Köpeklerin barınağa götürülmesini istemiyoruz. Çünkü orada tutsak kalıyorlar. Vatandaşlarımız köpekleri sahiplenirse çok daha iyi olur."dedi.