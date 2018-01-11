Mardin Uçurtmaları Türkiye'yi Temsil Edecek

Mardinli uçurtmacı Zahit Mungan, kentte aylarca emek vererek yaptığı dev uçurtmalarıyla 12-17 Ocak tarihleri arasında Hindistan'da yapılacak uçurtma festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Martı Uçurtma Kulübü üyesi olan ve Mardin'de yaptığı 3 boyutlu dev uçurtmalarla dikkat çeken Zahit Mungan, 12-17 Ocak tarihleri arasında Hindistan'da yapılacak uluslararası uçurtma festivalinde Türkiye'yi temsil edecek. Ulusal ve uluslararası birçok uçurtma festivaline katılan Mungan, "İkinci kez Hindistan'da Türkiye'yi temsilen katılmak onur verici. 10 üç boyutlu dev uçurtmayı Hindistan semalarında Türkiye'yi temsilen uçuracağım. En değer verdiğim ve önemsediğim uçurtmam 5 aydır üzerinde çalıştığım ve 8 metrelik üç boyutlu 'Şahmeran' ile Hindistan semalarını renklendireceğiz. Bizlere destek veren ve Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşatan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN