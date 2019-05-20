Mardin Uçurtma Ustasından, Galatasaray Uçurtması

Uçurtma ustasından, Galatasaray uçurtması

MARDİNLİ uçurtma ustası Zahit Mungan (28), Galatasaray'ın şampiyonluğunu özel olarak hazırladığı uçurtmalarla kutladı.

Yaptığı sıra dışı uçurtmalarla dünyanın birçok ülkesinde uçurtma sergisi açan Zahit Mungan, Galatasaray'ın şampiyonluğu için özel bir çalışma yaptı. Takımda oynayan 11 futbolcuyu temsilen hazırladığı forma figürlü 11 uçurtmayı uçurarak Mardin'in semalarını süsleyen Mungan, hem Galatasaray'ın, hem de uçurtmanın kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu söyledi. Bütün uçurtmaları tek bir ipte kontrol ederek uçurabilen Mungan, 'Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın şampiyonluk sevincini ben de kendi tutkum olan uçurtma ile kutlamak istedim. Hem Galatasaray'ı hem de uçurtmayı çok seviyorum. Sevgimi de Mardin'in semalarını Galatasaraylı formalarla süsleyerek gösterdim' dedi.

Mardin semalarında Galatasaray formalarından oluşan uçurtmaları görenler ise uzun süre gözlerini alamadılar. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar Zahit Mungan'ı, yaptığı gösteriden dolayı tebrik etti.

Kaynak: DHA