MARDİN Türk ve Çinli çiftin çocuklarına Nusaybin'de sünnet

16.08.2019 13:47

Türk ve Çinli çiftin çocuklarına Nusaybin'de sünnet

ÇİN'in Ningbo kentinde yaşayan Türk vatandaşı Seyfettin Akkuş (37) ile Çinli Dan XI (34) çiftinin oğulları Tingxuan (8) ve Jingkun (6) için Mardin'in Nusaybin ilçesinde sünnet töreni düzenlendi.

Nusaybinli iş insanı Seyfettin Akkuş ile 11 yıl önce Çin'in Ningbo kentinde tanışıp, evlendiği Dan XI'nın Tingxuan ve Jingkun adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Çin'de yaşayan çift, yaz tatilini geçirmek için Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi. Seyfettin Akkuş, eşine, oğullarının Müslüman olduğu için sünnet olmaları gerektiğini anlattı. Çinli eşinin buna olumlu yanıt vermesiyle 2 kardeş için sünnet töreni düzenlendi. Tıngxuan ile Jingkun, Nusaybin'de düzenlenen törenle sünnet edildi.

Çocuklarının sünnetinin memleketinde yapmasının anlamlı olduğunu belirten Seyfettin Akkuş, tatil süresince çocuklarının Türk kültürünü öğrenmelerini sağlayacağını söyledi.

Kaynak: DHA