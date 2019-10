Mardin Türk bayraklarıyla ala boyandı

12.10.2019 15:42

Mardin'de esnaf ve vatandaşlar, "Barış Pınarı Harekatı"na destek amacıyla ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Mardin'de de Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla iş yeri ile evlerine Türk bayrağı asan esnaf ve vatandaşlar, Mehmetçik'in başarısı için dua ediyor.

Merkez Artuklu ilçesinde esnaf İsmail Sincar, sınır boyundaki güvenliğin sağlanması için devletin başlattığı harekatın başarısı için dua ettiklerini söyledi.



Harekata destek için ev ve iş yerlerine bayrak astıklarını aktaran Sincar, şöyle dedi:



"Desteğimizi görsel olarak da göstermek istedik. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Şimdilik elimizden bu kadarı geliyor ama devletimiz ihtiyaç duyarsa her şartta emirlerindeyiz. Barış Pınarı Harekatı bu bölge için mutlak lazımdı. Bunun bilincindeyiz. Allah'ın izniyle ordumuz muzaffer olacak. Orada sivillere yönelik değil terör örgütlerine yönelik operasyon yapılıyor. Nusaybin'e Şenyurt'a, Ceylanpınar'a bombalar atarak terör örgütü yüzünü gösterdi. Sözde temsil ettikleri insanların üzerine bile bomba yağdırarak terör olduklarını ilan ettiler. Biz bunu biliyorduk, şimdi herkes görmeye başladı."



Teröristlerin sivilleri kendilerine kalkan ettiğini aktaran Sincar, "Her zaman olduğu gibi bizim askerimiz merhametlidir. Merhametli olduğu için her zaman kendini halka siper etmiştir." diye konuştu.

"Artık terörün bitmesini istiyorum"

Esnaf Sadi Ağalday da destek için iş yerine bayrak astığını aktararak, sınır hattındaki terör yuvalarının bir bir yıkılacağını ve bölgede huzurlu bir yaşamın süreceğini belirterek, "İnşallah her şekilde desteğimiz olacak. Dualarımız her zaman onlarla. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, inşallah bir bir bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Seçilmiş de "Gönlümüz, kalbimiz, bütün temiz duygularımızla Mehmetçiklerin yanındayız. Keşke bize de sıra gelse. Biz de gidip destek olabilsek. Ben 40 yaşındayım. Artık terörün bitmesini istiyorum. Bıktık artık. Bıçak kemiğe dayandı." ifadelerini kullandı.

"Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

Vatandaşlardan Bilal Özuğurlu da her gün güvenlik güçlerine dua ettiklerini dile getirerek, "Bütün Mardin halkı bayrak asmış. Devletimiz bir savaşta değil. Karşımızda it sürüleri var. Karşımızda bebek katilleri var. Şuanda askerlerimiz onların başını ezmekte. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Her zaman destekleri olacağız. Bir seferberlik olursa en başta ben gideceğim."sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA