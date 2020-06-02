Mardin turizmine koronavirüs etkisi
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Mardin turizmine koronavirüs etkisi

KORONAVİRÜS salgını, sahip olduğu tarihi yapısı ile kültür ve inanç turizminin merkezi haline gelen Mardin turizmini de etkiledi.

Mardin turizmine koronavirüs etkisi
02.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:44

KORONAVİRÜS salgını, sahip olduğu tarihi yapısı ile kültür ve inanç turizminin merkezi haline gelen Mardin turizmini de etkiledi. Geçen sene 4 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentte esnaf ve turizmciler, eski günlerdeki yoğunluğun yeniden oluşmasını bekliyor.

Koronavirüs, her sektörde olduğu turizm sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Tarihi ve mimari yapısıyla kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda olan ve her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Mardin'de, koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim oldu. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, geçen yıl Mardin'e 750 bini konaklamalı yaklaşık 4 milyon giriş- çıkış olduğunu belirterek, "Bu yıl en az 1 milyon konaklama ve yaklaşık 5 milyon giriş- çıkış hedefliyorduk. Mardin, daha önce de çok ciddi sorunlar yaşadı. Daha önce hendek, çukur dönemindeki olaylarda da çok kötü günler geçirmişti. Tam toparlanma süreci geldi. 2018-2019'da muhteşem bir yıl geçirdik ve 2020 yılına da çok ciddi bir şekilde hazırlanmıştık. Emitt başta olmak üzere uluslararası fuarlarda Mardin'i çok güzel şekilde tanıtmıştık. Tam da huzur ve güvenin tadını çıkaracaktık. Bu sefer başka bir terör vurdu bizi. Bu da korona terörü oldu" dedi.

'MARDİN EN SESSİZ ZAMANLARINI YAŞIYOR'Mardin'in tarihin en sessiz zamanlarını yaşadığını ifade eden Gürgör, "Dış pazarlarımız yeni yeni açılmaya başlamıştı. Gerek Avrupa'dan gerek Asya ülkelerinden Çin'den, Japonya'dan öncü gruplar gelip buraya hayran kalmışlardı ama maalesef 2020'de korona terörü yaşandı ve ciddi bir şekilde zarar gördük. Bütün otellerimiz kapalı durumda. Esnaf iş yapamadığı için faturalarını bile ödeyemez durumda. Şu an talep de yok, beklemiyoruz da işin açıkçası. Gayret bizden destek devletten diyerek yeniden 'Bismillah' diyoruz. Daha önce terör olaylarından dolayı ciddi bir mağduriyet daha yaşanmıştı. 2 sene toparlandıktan sonra bu kez korona terörü vurunca ciddi sıkıntılara girdik. Yüzde 80'i turizm üzerinden kurulmuş bir esnaf kitlemiz var ama hepsi mağdur durumda. Ciddi anlamda bir destek beklentimiz var. Sektör olarak tarihin en kötü sürecini yaşıyoruz. Turizm Mardin'de ciddi bir şekilde darbe aldı. Bütün otellerimiz boş durumda. Mardin tarihinin en sessiz zamanlarını geçiriyor. Hiçbir şekilde bu sessizlik yaşanmazdı. Bu tarihlerde adım atacak yer kalmazdı ama ne yazık ki bütün oteller sinek avlıyor" diye konuştu.'ESNAFIN BEKLENTİSİ ESKİ GÜNLERE KAVUŞMAK'Mardin Değerlerini Koruma Derneği Başkanı Beşir Güneş de, kentin içler acısı bir durumda olduğunu vurgulayarak, "Esnaf kan ağlıyor. Esnafın çoğunluğu yatırımını turizme yönelik yaptı ve turistin de olmaması yüzünden işleri tamamen durdu. Devletin sağladığı imkan ve desteklerle esnafımız ayakta durabiliyor. Yoksa hepsi iflas noktasına gelmişti. Vergi, SGK prim ertelemeleri, işçiye kısa çalışma ödeneği gibi desteklerle çarkını zar zor döndüren esnafımızın beklentisi normalleşme ile eski günlerine kavuşmak" dedi.'ERTELENMİŞ TURLARIN YAPILACAĞINI UMUYORUZ'Mardin'de turizm acentesi sahibi İsmail Sincar, tatil yapacakların yaz sezonunda deniz tatilini tercih ettiğini ama kültür turizmi için insanları kente davet ettiklerini anlatarak, "Ertelenmiş turların yapılacağını umut ediyoruz. Misafirlerimizin tekrardan bölgede Mardin ile birlikte Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i tercih edeceklerini düşünüyoruz. Mardin'de turizm sezonu bahar döneminde başlıyordu ama ne yazık ki bu sene Mardin'de sezonu başlatamadık. İnşallah gelecek dönemde yılın ikinci ya da son çeyreğinde kültür turizminin canlanmasını bekliyoruz. 2020 yılında beklentimiz bu olay yaşanmadan önce çok çok yüksekti. Bu hastalıkla birlikte büyük bir talihsizlik oldu. İşlerimiz tamamen durdu" diye konuştu.'15 İŞÇİDEN 3 İŞÇİYE DÜŞTÜK'Mardin'in meşhur badem şekeri üzerine işletmesi bulunan Hamit Alkan da şunları kaydetti:

"Bu sezonda iğne atsan yere düşmezdi. Tabi 3 aydır bu virüs dolayısıyla işler tamamen durdu. Daha önce yaklaşık 15 işçi çalıştırırken şimdi gördüğünüz gibi 3 kişiyle idare etmeye çalışıyoruz. İnşallah düzelecek. 3 aydır dişimizi sıktık 1-2 ay daha dişimizi sıkarsak bu işler rayına oturur. Bunlara katlanmak zorundayız ki gördüğümüz cefanın da sefasını sürelim."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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