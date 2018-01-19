Mardin Toz Bulutu Nedeniyle Gece Gibi (2)

HASTA VE HAMİLELERE İZİN

Mardin Valiliği, toz bulutu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaptığı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile bayanlar, 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.