Mardin Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

Mardin Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen eş zamanlı terör operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Mardin Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen eş zamanlı terör operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12 Haziran 2018 günü ilimiz Derik ve Mazıdağı ilçelerinde yapılan eşzamanlı operasyonda, 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - MARDİN

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