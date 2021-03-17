Mardin telkarisi, genç ustanın elinde canlanıyor

Mardin telkarisi, genç ustanın elinde canlanıyor

MARDİN - Mardin telkarisi, Akyüz Gümüş mağazalarında takı tasarımcısı olan 25 yaşındaki genç usta İliyo Akyüz'ün elinde şekillenerek, can buluyor.

Mardin'de Akyüz Gümüş mağazalarında takı tasarımcısı olan İliyo Akyüz, atalarından kendilerine miras kalan telkari sanatını yaşatmaya devam ediyor. Mardin'de yaklaşık 15 genç ustanın bu mesleği icra ettiğini belirten Akyüz, "25 yaşındayım, yaklaşık 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Atalarımızdan bize kalan bu mirası yaşatma ve gelecek nesillere aktarma hevesi oldu. Özellikle ince işçilik ve sabır isteyen bir sanat olması ve sıfırdan bir şeyler üretmek beni bu mesleğe iten en büyük şeylerden biri oldu" dedi.

Mardin'de kente özgü şahmeran motiflerinin çok tercih edildiğini aktaran Akyüz, " Mardin'e gelen hem yerli turist olsun hem yabancı turist olsun özellikle Mardin işi telkariyi tercih ediyor. Taşlı ürünler, farklı ve makine işi ürünlerde mevcut ama özellikle el sanatı olan telkariyi tercih ediyorlar.Bu sanatı icra ettiğimiz ve devam ettirdiğimiz için olumlu yorumlar alıyoruz. Kişiye özel siparişlerimiz de oluyor. Bunu müşteri ile birlikte ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkarıyoruz. Tasarımı birlikte hazırlıyoruz. İsteği doğrultusunda motifi çıkartıp işliyoruz" diye konuştu.

Telkarinin eskiden fazla işlendiği için yaygın olduğunu ifade eden Akyüz, "Şu an eskisi kadar işlenmiyor o yüzden getirisi de daha az olabiliyor. Tavus kuşu, güvercinler, bunlar Mardin'in simgeleri olduğu için en çok tercih edilen motifler arasında. Yani biz yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok yerden sipariş alıyoruz. Birçok yere ürün gönderiyoruz. Mardin'e, Türkiye'nin birçok yerinden gelip telkari satın alanlar da oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK