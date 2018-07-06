Mardin Telkari ve Taş İşleme Sanatı Midyatlı Kadınların Elinde Hayat Bulacak

Mardin'in Midyat ilçesinde, Sosyal Destek Projeleri (SODES) kapsamında açılan telkari gümüş ve taş işleme atölyelerinde açılan kurslara katılan 40 kadın, hem bu mesleği öğrenecek, hem de kurs süresince alacağı aylık 400 lira ile de aile bütçelerine katkıda bulunacak.Yüzyıllardır Midyat'ta ibadethaneleri ve evleri süsleyen taş işleme sanatı ile tarihi milattan önce yaklaşık 3 bin yıllarında Mezopotamya'ya dayanan ve daha sonra Anadolu'ya yayılan gümüş telkari sanatı, anavatanı olan Midyat'ta kadınların elinde yeniden hayat bulacak.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde katılmasına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Mardin Valiliği tarafından Koordinasyonu sağlanan SODES projeleri kapsamında Midyat Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen telkari gümüş ve taş işleme atölyeleri faaliyete başladı. Midyat ÇATOM bünyesinde yürütülen "SODES'e altın bilezik" projesi kapsamında açılan telkari gümüş işleme atölyesinde 20 ve taş işleme atölyesinde işsiz 20 olmak üzere toplam 40 kadın katılıyor. 20 kadın haftanın 5 günü, Süryani telkari ustası Gebro Tokgöz'den 3 ay süre ile telkari sanatını öğrenecek. Kursiyerlere ayrıca, SODES projeleri kapsamında aylık 400 TL ödeme yapılıyor.

Kursun açılışında konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, gümüş ve taş işlemenin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, "Gümüş sanatı ile alakalı atölyenin açılışını yapacağız. Şunu ifade etmem gerekiyor ki, bu bölgeye ciddi anlamda değer katan unsurlardan bir tanesi de gümüş ve taş işlemeciliğidir. Belki hayatınızda ilk defa böyle bir işlemeciliği proje sayesinde gerçekleştiriyorsunuz, ama bizim düşüncemiz ilerleyen zamanlarda inşallah bunu daha profesyonel yaparak evinize ekmek götürmeye vasıta olacağını düşünüyoruz biz. şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Gümüş telkari işleme kursuna katılan kadınlardan Betül Harmaner, "Amacım boş zamanlarımı değerlendirmek, aynı zamanda para kazanmak. bu kursu açanlara teşekkür ediyorum. Midyat'a ait el sanatlarını yaşatmak ve onu gelecek kuşaklara aktarmak biz Midyatlı gençlere düşüyor. onun için buradayım" diye konuştu.

Telkari Gümüş İşleme Atölyesinin açılış kurdelesi Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Levent Kaya ve Süryani Telkari Ustası ve Kurs Eğitmeni Gebro Tokgöz tarafından kesilerek, atölyedeki çalışmalar incelendi. Merkeze bağlı Seyitler Mahallesi'nde projenin uygulandığı ÇATOM binasında düzenlenen açılış törenine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Emniyet Müdürü Temel Salman, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Kaymakam Yazı İşleri Müdürü Mehmet İsa Kurnaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ahmet Candemir, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Necdet Palaz, STK Temsilcileri ve davetliler katıldı.