Mardin-Tedavi olamayan Suriyeli anneye geçici kimlik-HD

Tedavi olamayan Suriyeli anneye geçici kimlik

Mardin'de kimlik kartı iptal edildiği için tedavisi yarım kalan Suriyeli anne, olayın medyada yer alması üzerine yeniden geçici kimlik kartına kavuştu. Haberin yayımlanmasından sonra harekete geçen yetkililer, Suriyeli anneye geçici kimliğini geri verdi.

Suriye'nin İdbip kentinde yaşayan Hanna Yaza, 5 yıl önce düzenlenen bombardımanda 45 yaşındaki eşi ile birlikte 16 ve 2 yaşındaki iki çocuğunu kaybetti. Hayatta kalan 5 çocuğunu alarak, Türkiye sınırındaki Atme kasabına yerleşen 39 yaşındaki kadın, evinin üstünde geçen yüksek gerilim hatına kapılarak ağır yaralandı. Türkiye'ye getirilerek İskenderun ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavisi yapılan Yaza, iyileştikten sonra 5 çocuğunu almak için ülkesi Suriye'ye gitti. İddiaya göre; çocuklarını alıp Mardin'e yerleşen Yaza'nın, Suriye'ye giriş çıkış yaptığı gerekçesiyle Türkiye tarafından verilen geçici kimlik kartı iptal edildi. Sürekli doktor kontrolünde olması gereken Yaza, kimliği iptal edildiği için hastanelerde tedavi olamamaya başladı. Hanna Yaza'nın kimliğinin iptal edilmesi nedeniyle tedavi olamamasının medyada yer alması üzerine harekete geçen yetkililer, iptal edilen kimlik kartını yeniden çıkarıp mağdur kadına verdi. Yeniden tedavi olabilmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeli anne yetkililere teşekkür etti. Kimliğini almanın sevincini yaşayan 5 yetim çocuk annesi Hanna Yaza, 1.5 aydır kimliksiz bir şekilde yaşıyordum. Yapılan haberin ardından kimliğim çıktı. Öncelikle kimliğimin çıkmasında yardımcı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Sesimi ona ulaştırmak benim için çok zordu, sesim ulaştı ve sorunum çözüldü. Kimlik benim için çok önemliydi, hayati öneme sahipti. Şu an duygularımı ifade etmek, anlatmak çok zor. Çok sevinçliyim. Şu an o kadar sevinçliyim ki, bu duygu nasıl anlatılır bilmiyorum. Artık burada yaşamaya devam edeceğiz. Suriye'de kimsemiz kalmadı. Orada savaş bitse dahi artık dönemeyiz. Çünkü evimiz, her şeyimiz yıkıldı. Tedavime tekrar başlayacağım, ancak burada imkanlar çok kısıtlı, bu yüzden İstanbul'da tedavime devam etmeyi düşünüyorum. Büyük çocuğumu savaşta kaybettim. Şu an çalışacak büyük çocuğum yok, hepsi küçük. İstanbul'daki tedavim için hayırseverler bana yardımcı olursa çok mutlu olurumdedi.Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu Başkanı Faris Erkar da aileyi ziyaret ederek yetkililere duyarlılıklarindan dolayı teşekkür etti. Erkar, Yazıcı ailesi gibi tedavi olmak zorunda kalıp kimliği olmayan ailelere de bu kolaylığın sağlanmasını istedi.