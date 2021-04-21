Mardin'te tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'te tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje başladı

Mardin'te tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje başladı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal alanlarda üretim yapan üreticinin su ihtiyacını gidermek için hayata geçirilen Tarımsal Sulama Kanalı Projesinin çalışmaları Savur ilçesinde başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal alanlarda üretim yapan üreticinin su ihtiyacını gidermek için hayata geçirilen Tarımsal Sulama Kanalı Projesinin çalışmaları Savur ilçesinde başladı.

Birçok alanda yeni projelerle vatandaşlara hizmet eden Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanda istihdam ve üretimin artırılabilmesi için Tarımsal Sulama Kanalı Projesi kapsamında Savur ilçesi Başkavak Mahallesinde yapacağı sulama kanalı çalışmalarına başladı.

Tarımsal alanlarda üretim yapan üreticilerin su ihtiyaçlarını karşılamak, üretim ve verimliliği artırarak daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlamak için GAP ile yürütülen projeden 400 çiftçinin faydalanması hedefleniyor.

Yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki sulama kanalı, faaliyete girdiğinde bin hektarlık alanın sulanması sağlanacak.

Çiftçinin ekonomik büyük kolaylık sağlayacak proje ile su kaybının önüne geçilerek tasarruf sağlanmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Toprak Sergen Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin'te tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:43:33. #1.15#

title