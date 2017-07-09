Mardin Tatil Için Derik'e Gelen 7 Yaşındaki Çocuk Kazada Öldü

Tatil için Derik'e gelen 7 yaşındaki çocuk kazada öldü



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nden ailesi ile birlikte tatil için Mardin'in Derik İlçesi'ne ailesiyle birlikte gelen 7 yaşındaki Abdullah Doruk Kanat, ekmek almaya gittiği esnada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Nazilli İlçesi'nde yaşayan Hacire Kanat, eşi Özgür Kanat ve oğlu Abdullah Doruk Kanat ile birlikte yaz tatilini geçirmek ve Mardin'in Derik İlçesi'nde yaşayan babası Osman Osmanoğlu'nu ziyaret etmek bir hafta önce ilçeye geldi. Kanat ailesinin 7 yaşındaki oğlu Abdullah Doruk, dün Kale mahallesi'ndeki Ahmed Arif Caddesi üzerinde bir fırından ekmek almasının ardından karşı yöne geçmek isterken 38 yaşındaki Seyithan Berzan Elitaş yönetimindeki 47 KR 007 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Kanat'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Abdullah Doruk Kanat'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Derik Devlet Hastanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne uğurlandı. Kaza yapan sürücü Seyithan Barzan Elitaş'ın gözaltında tutulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.