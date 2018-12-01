Mardin Tatbikat Gereği Düşen Helikopterdeki Yaralılar İçin Zamanla Yarıştılar

Tatbikat gereği düşen helikopterdeki yaralılar için zamanla yarıştılar

Mardin'de, İl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Helikopter Enkaz Alanına Yaklaşım ve Uluslararası Bina İşaretleme' tatbikatı' gerçeği aratmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 30 personel ile 'Helikopter Enkaz Alanına Yaklaşım ve Uluslararası Bina İşaretleme' tatbikatı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Servet Yıldız, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları Hasan Timurağaoğlu ile İsa Aydoğan, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Osman Ballı, Afet ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Feyzi Özünal'ın izlediği tatbikat, Artuklu ilçesinin Sultan köyü yakınlarında gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin de (UMKE) katıldığı tatbikatta, senaryo gereği Diyarbakır'a giderken olumsuz hava şartları nedeniyle Sultan köyü yakınlarına düşen bir helikopterin enkazına ulaşma ile yaralıların tahliyesinden sonra hastanelere nakli sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, tatbikatla, oluşabilecek bir afette ekiplerin doğru ve hızlı müdahale etmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tatbikatları heyecanla izledik, gerçeğini aratmayan bir tatbikattı. Mardin UMKE ekiplerimiz, Sultanköy bölgesinde 3 gün kamp gerçekleştirdiler. Burada arkadaşlarımızın olayda intikal kabiliyeti, yol emniyetinin alınması, yaralıların sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, ilgili sağlık kuruluşlarına taşınması işlemini, izlemiş olduk. Bu anlamda UMKE olarak değişik zamanlarda ve acil durumlarda ekipleri hazır hale getirmek için tatbikat yapmaktayız. Ekiplerimizin daima hazır olmalarını sağlamak için bundan sonra da tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Bu çalışma için de katkı veren tüm ekip çalışanlarımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.