"Mardin taşı dünya saraylarında kullanılacak"

16.08.2019 12:39

Mardinli girişimci Yasemin Kalya'nın Artuklu ilçesindeki maden ocağından çıkarılan Mardin taşı işlendikten sonra zemin ve merdiven ile duvar kaplamalarında kullanılmak üzere çeşitli ülkelere satılıyor.

Yıllar önce ayrıldığı memleketi Mardin'e dönen Kalya, Artuklu ilçesinde maden ocağı açtırdı. Buradan çıkarılan taşlar Kalya'nın kurduğu fabrikada işlendikten sonra Kanada, Irak, Dubai ve Çin'e ihraç edildi. Firma yakın zamanda da Lübnan'a ürün gönderecek.

Yasemin Kalya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce ayrıldığı memleketine yaklaşık 10 sene önce dönerek maden ocağını açtığını söyledi.

Ocaktan çıkarılan Mardin taşını kurdukları fabrikada işledikten sonra ihraç ettiklerini belirten Kalya, "Mardin taşı gözeneksiz, içinde damar bulunmayan lokum gibi bir taştır. Bu nedenle de uzun yıllar kirlenmeden kalır, uzun ömürlüdür. Mardin 5 bin yıldır ayakta olan bir şehir. Taşları adete dantel gibi işlenmiş bir şehirdir." dedi.

Mardin taşının ahşap gibi kolay işlenebildiğini dile getiren Kalya, şöyle devam etti:

"Taşımızın başak renginde olması dolayısıyla Mardin altın şehir görünümündedir. Mardin'e gelen misafirlerimiz bu taş dolayısıyla şehre hayranlık duyuyor. Mardin taşı zemin ve merdiven ile duvar kaplamaları başta olmak üzere çok yerde kullanılabiliyor. Kanada, Irak, Dubai ve Çin'e toplamda 2 bin metreküp Mardin taşı ihraç etmiştik şimdi Beyrut'tan talep aldık. Lübnan'daki firmaya 500 metreküp taş göndereceğiz. Elazığ'ın vişne rengi mermeri ABD'de Beyaz Saray'da kullanıldı. Bizim taşımız da dünyadaki en büyük saraylarda kullanılacak. Hedefimiz dünyaya Mardin taşını tanıtmak ve satmak. Mardin adını, taşıyla da dünyaya duyuracak."

Yasemin Kalya, Afyon Kocatepe Üniversitesinin Mardin taşını incelediğini belirterek, taşın sıfırın altında 40 derecede bile kullanılabileceğinin tespit edildiğine dikkati çekti.

"Kışın sıcak, yazın serin tutar"

Mardinli taş ustası Mehmet Bartan da taşın işlenmesinin kolaylığı nedeniyle ilgi gördüğünü söyledi.

5 bin yıllık şehrin tarihi yapılarında bu taşın kullanıldığına işaret eden Bartan, "Kışın içeriyi sıcak, yazın serin tutar. Diğer taşlar zamanla aşınıyor ama Mardin taşı 5 bin yıllık şehirde birçok yerde yıllar önce kullanılmış ve hala duruyor. Ömrü uzun olduğu için güzel bir taş. Motif işlediğiniz zaman çapak atmıyor, gözenek vermiyor, patlamıyor, kırılmıyor. Bir yeri uzun ömürlü tutmak istiyorsanız Mardin taşı kullanın." dedi.

Kaynak: AA