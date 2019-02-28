Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi" Projesi

Mardin'in yöresel ürünlerinin, katma değeri yüksek nitelikli ürünler haline getirilmesi amacıyla hazırlanan "Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlanan, Artuklu Belediyesince yürütülecek 2,5 milyon lira bütçeli projenin tanıtımı, DİKA Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, burada yaptığı konuşmada, kentte büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarınca önemli projeler hayata geçirildiğini vurgulayarak, Mardin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında son 2,5 yılda 2,5 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti.

Mardin'in marka şehir olduğunu vurgulayan Yaman, "Bu sadece sözde kalmasını istiyoruz. Onun için kentin kimliğine, kültürel zenginliğine son derece önem veriyoruz. Bu kültürün ortaya çıkmasında bütün arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Sadece DİKA ile kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin en az 10 çalışma yaptık. Önemli ve güdümlü çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, terörle mücadele kapsamında bölgenin huzur adasına dönüştüğünü ve önemli sosyal çalışmalara da imza attıklarını aktararak, "Bu şehrin engellileri, kadınları, çocukları, gençleriyle bir sosyal kalkınma sağladık. Sadece terörle mücadele yapmadık. Terörle mücadele yapıldı huzur sağlandı, şimdi bunu sürdürüyoruz, bunu da sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Tasarım en çok eksik olduğumuz alan"

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Önen Öztürk de kentte turizme yönelik ürün çeşitlendirilmesini önemli bir eksiklik olarak gördüklerini söyledi.

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla önemli bir turist akını başladığına dikkati çeken Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelen turistlerin konakladığı gün sayısını ve bırakacağı bütçeyi artırmak lazım. Kentte sabun, kahve, kuruyemiş ve telkari anlamında ticari faaliyet yürüten birçok esnafımız var. Oradan ciddi bir gelir elde ediyorlar ama hem bunun sayısını artıracak hem de ürünleri çeşitlendirecek alan yaratmak için başladık. Sonuç olarak bölgede katma değeri yüksek turizme yönelik el ürünlerinin geliştirilmesi ve tasarlanması ihtiyacı doğdu. Tasarım en çok eksik olduğumuz alan. Mardin'e özgü motif, simgelerden esinlenmiş ürünler elde etmek istedik."

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, inovasyonun önemine dikkati çekerek, Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin faaliyete girmesiyle bölgenin önemli bir eksikliğinin giderileceğine inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA