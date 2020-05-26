MARDİN Tarihi kentte kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu
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MARDİN Tarihi kentte kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu

Tarihi kentte kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim olduMARDİN'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de tarihi mekan, çarşı ve sokaklar sessizliğini korudu.

26.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:41

Tarihi kentte kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu

MARDİN'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de tarihi mekan, çarşı ve sokaklar sessizliğini korudu.

Koronavirus tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip Mardin'in cami, kilise, meydan, çarşı, sokak ve caddeleri boş kaldı. Sahip olduğu tarihi, mimari ve kültürel yapısı ile yılın bu aylarında yoğun bir kalabalığın oluştuğu ve otellerin doluluk oranının yüzde 100'lere yaklaştığı kent, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf tutulan hizmet kolları çalışmaya devam ederken kentin değişik noktalarında güvenlik güçleri rutin kontrollerini sürdürdü. Bu gece 24.00'da sona erecek kısıtlamaya kent genelinde uyulduğu gözlendi.

MARDİN Tarihi kentte kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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