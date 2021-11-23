Mardin Tam Bana Göre Festivalinde tanıtıldı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde gençler için düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali"nde Mardin kültürü tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı festivalde Artuklu standı kuruldu.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın ev sahipliğini yaptığı stantta, Mardin'e özgü el sanatları ve yöresel ürünler sergilendi.

Standı ziyaret edenlere badem şekeri ve mırra ikram edildi.

Tutaşı, medeniyetler şehri Mardin'i Ankara'da tanıttıklarını ifade ederek, festivalin unutulmaz hatıralar yaşanmasına vesile olduğunu bildirdi.

Ziyaretçileri Mardin'e davet ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mardin bir dünya kenti. Farklı din ve dillerin asırlardır bir arada yaşadığı tarihi kent. Artuklu standı vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Tarihi kentimizi en iyi şekilde tanıttık. Bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Mardin gelecek yıl turizm alanında önemli atılımlar yapacak. Önümüzdeki yıl 6 milyon yerli yabancı turist hedefliyoruz. Kasım ayındayız ve bütün otellerimizde doluluk oranı yüzde 100. Her gün Mardin'e onlarca otobüs turist geliyor. Mardin artık kabuğuna sığmıyor. Yatırımcılara çağrıda bulunuyorum. Gelin Mardin'de otel, turizm yatırımı yapın. Bundan asla pişman olmayacaksınız. Çünkü Mardin dünya kenti olmak yolunda önemli adımlar atıyor."

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet