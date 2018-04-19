Mardin Suriye Sınırının Sıfır Noktasında Uçurtma Şenliği

Suriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliği

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınırın sıfır noktasında bugün uçurtma şenliği düzenlendi.

Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürülüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Nusaybin ilçesinin karışsında bulanan Suriye'nin Kamışlı kenti sınırında yapılan uçurtam şenliğinde, öğrenciler uçurtma uçurarak coşkuyla eğlendi. Keyfili geçen şenlikte Türkiye ve Suriye sınır hattında uçurulan uçurtmalar, gökyüzünde dakikalarca dolaştı. Her iki okulun yöneticileri, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunmasının ardından etkinlik sona erdi.