Mardin suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Mardin suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.

14.10.2019 11:15
Mardin suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.

Şırnak'taki çeşitli birliklerden geçen tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi. Tankların sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Emrah KIZIL, Selim KAYAMARDİN,(DHA)

Kaynak: DHA
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