Mardin Suriye'nin Batısından Münbiç'e Doğru ABD'lilerin Sevkiyatı Sürüyor-Hd

Suriye'nin batısından Münbiç'e doğru ABD'lilerin sevkiyatı sürüyor

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinden dün gece ABD ordusunun Münbiç ilçesine doğru yaptığı askeri sevkiyat devam etti. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki TIR konvoyunda, TIR'ların üzerinde yakıt tankerleri, askeri araçlar ve beton barilyerlerinin bulunduğu gözlendi. Nusaybin ilçesinden çıplak gözle görünen sevkiyat dün akşam saat 21.00 sıralarında başladı. ABD ordusunun yaptığı belirtilen sevkiyatta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bir konvoy Kamışlı'dan çıkarak Suriye'nin batısı ve Münbiç kentine doğru hareket etti. Konvoyda bulunan TIR'ların üzerinde ise askeri araçların, yakıt tankerlerinin ve bazı beton bariyerlerin olduğu görüldü. Konvoyda ambulanslar da bulunurken, söz konusu sevkiyatin son dönemde ABD ile Türkiye arasında PKKYPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun haline gelen Münbiç'e doğru gitikleri öğrenildi. Kamışlı kentinden çıkıp Münbiç ve Suriye'nin batısına giden sevkiyatın geçişi yaklaşık bir saat sürdü.