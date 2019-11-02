Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu, nusaybin'den görüntülendi
Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendiSURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi
SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Kamışlı kentinden geçen yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'ların üzerinde zırhlı araçlar brandayla kapatıldığı görüldü. Konvoyda ayrıca akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu gözlendi.
VİDEO: Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu, nusaybin'den görüntülendi