Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu, nusaybin'den görüntülendi

Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu, nusaybin'den görüntülendi

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendiSURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

02.11.2019 20:32
Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu, nusaybin'den görüntülendi

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Kamışlı kentinden geçen yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'ların üzerinde zırhlı araçlar brandayla kapatıldığı görüldü. Konvoyda ayrıca akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu gözlendi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu, nusaybin'den görüntülendi
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