Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu görüntülendi

Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu görüntülendi

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu görüntülendiSuriye'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

03.10.2019 10:36
Mardin suriye'den ırak yönüne giden abd konvoyu görüntülendi

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu görüntülendi

Suriye'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den Irak'a yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu görüldü. Önünde tepe lambası açık siren çalan trafik aracı bulunan konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA
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