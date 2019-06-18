MARDİN Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi
Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendiSuriye'nin terör örgütü PKKPYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi
Suriye'nin terör örgütü PKKPYD'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki ekili arazide çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentindeki buğday tarlasında dün yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki arazilere de sıçradı. Yangına sadece yöre halkının müdahale ettiği gözlendi. Bölgeden yükselen dumanlar ise Nusaybin'den görüldü.
Kaynak: DHA
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