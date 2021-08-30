Mardin STK Platformu mülteciler başlığıyla toplandı
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Mardin STK Platformu mülteciler başlığıyla toplandı

Mardin STK Platformu mülteciler başlığıyla toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'de STK Platformu üyeleri, 'Yabancı düşmanlığı ve mülteciler' konulu toplantı gerçekleştirdi.

Mardin'de STK Platformu üyeleri, 'Yabancı düşmanlığı ve mülteciler' konulu toplantı gerçekleştirdi.

55 dernek, vakıf, sendika ve cemiyet başkan ve temsilcisinin bir araya geldiği toplantının ana gündemi 'Yabancı düşmanlığı ve Mülteciler' oldu. Yerel sorunların da gündeme geldiği toplantı sonrası dönem sözcüsü Mehmet Timurağaoğlu tarafından basın açıklaması yapıldı. Timurağaoğlu, açıklamasında, mülteciler ve yabancı düşmanlığının, özellikle Suriyeli ve Afganlılar üzerinden gittikçe provoke edildiğine dikkat çekti. Nefret, düşmanlaştırma ve ırkçılık kışkırtıldığını vurgulayan Timurağaoğlu, "Faşist ve şoven duygular kabarıyor ve Türkiye'ye bedel ödetmeye çalışıyorlar. İnsan hakları, evrensel hukuk ve vicdan çiğneniyor. Ülkemizin ümmet coğrafyasına ve mazlum halklara hamilik yapması bizler için Onur ve övünç duymamız gereken büyük bir meziyettir. Avrupa'da yükselen faşist zihniyet, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi ile Türklere, Araplara, Kürtlere, Latin Amerikalılara, Zencilere, Hintlilere ve Afganlılara karşı saldırgan bir politika izliyorlar. Aynı hastalıklı zihnin ülkemizde de hortlaması kabul edilemez. Ülkemize sığınan Suriyeliler kardeşimizdir. Iraklılar kardeşimizdir. Mısırlılar kardeşimizdir. Afganlılar kardeşimizdir. Kürtler kardeşimizdir. Türkmenler kardeşimizdir. Can havliyle ülkesinden kaçarak ülkemize sığınan bütün coğrafyaların mazlumları kardeşimizdir. Bu mazlumlara karşı nefret ve düşmanlık yapmak faşizmdir. Türkiye Cumhuriyeti kimsesiz ve mecalsiz insanlara hamilik yapması bizleri asla fakirleştirmez. Bize yapılmasını istemediğimiz muameleyi başkasına reva görmemeliyiz. Yaşasın kardeşlik, yaşasın özgürlük, yaşasın mazlumlarla dayanışma" dedi.

Açıklama sonrasında STK temsilcileri, kentteki yerel sorunları raporlayıp gündeme getirilmesini istedi. - MARDİN

Mardin STK Platformu mülteciler başlığıyla toplandı
Mardin STK Platformu mülteciler başlığıyla toplandı
Mardin STK Platformu mülteciler başlığıyla toplandı
Mardin STK Platformu mülteciler başlığıyla toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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