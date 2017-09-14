Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, "Mardin, sporda marka bir şehir olacak." dedi.



Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin spordaki geleceğine yatırımlarını sürdürüyor.



Vali Yaman, yaptığı açıklamada, sporcular ile sürekli bir araya geldiğini ve sporun kentte gelişmesi için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.



Amaçlarının gençleri ve çocukları spora yönledirerek milli sporcular çıkarmak olduğunu ifade eden Yaman, şunları kaydetti:



"Belediyemiz ilimizin her anlamıyla gelişmesini arzu etmekte ve projelerine bu düşünce ile yön vermektedir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın da her yönüyle sağlıklı büyümesini arzu etmekteyiz. Bu nedenle sanatla ve sporla yoğrulan gençlerimiz için çaba vermekteyiz. Son zamanlarda sporda aldığımız başarılar da bunun göstergesidir. İnanıyoruz ki yakın gelecekte çok daha güzel başarılar göreceğiz."



"Belediye olarak yeni neslin sporla iç içe olması için çalışıyoruz." ifadesini kullanan Yaman, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Bugün spora gönül vermiş çocuklarımızı ve gençlerimizi yalnız bırakmadık. Onlardaki ışık bizlere heyecan verdi. Yaz aylarında açtığımız spor kurslarımızda da yetenekli gençlerimizi kazanmak için çaba verdik. Biz bundan sonra da spora tesis ve insan kaynağı olarak destek vermeye devam edeceğiz. Mardin, sporda marka bir şehir olacak."