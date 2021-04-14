MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
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MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin nüfusta 48.91'den 63.06'ya yükselen Mardin'de ramazan ayının gelişiyle birlikte sokaklar sessizleşti.

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SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin nüfusta 48.91'den 63.06'ya yükselen Mardin'de ramazan ayının gelişiyle birlikte sokaklar sessizleşti.

Türkiye'de, nüfusa oranla en az koronavirüs vaka sayısının bulunduğu 6 ilden biri olan Mardin'de, son açıklanan risk haritasında vaka sayılarında artış olduğu görüldü. Önceki hafta 100 binde 48.91 olan vaka sayısı 3-9 Nisan tarihli haritada 63,06'ya yükseldi.

'KARARLARA HARFİYEN UYALIM'

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu. Alınan tedbir kararlarına uyulması yönünde sosyal medya hesabında çağrıda bulunan Vali Demirtaş, "Kıymetli Mardinliler. Sağlığımızı tehdit eden koronavirüs salgınının yayılım hızını önlemek, kurallara hep birlikte titizlikle uyarak mümkün olacaktır. İçişleri Bakanlığımızca 81 il valiliğine gönderilen kısmi kapanma genelgesi kapsamında, alınan kararlara harfiyen uyalım" dedi.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte caddeler sessizliğe büründü. Vaka sayısında az da olsa artışın görüldüğü kentte oruç tutan vatandaşlar, evlerinde dinlenmeyi seçince sokaklar sessizleşti.

Kent sakinlerinden Mehmet Mehmet Yertum, Mardin'in ramazan aylarını sessiz ve sakin geçirdiğini belirterek, "Mardin ramazan ayında sessiz oluyor. Kent halkı olarak, zaten kurallara uyuyoruz. Bu da koronavirüs risk haritasında kendini gösteriyor. İnşallah bayramdan sonra, ülke genelinde vakalar yeniden azalır" diye konuştu.

MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ
MARDİN SOKAKLARINDA RAMAZAN SESSİZLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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