Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
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Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş

20.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:22
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş

MARDİN'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, boş kaldı.

MARDİN'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, boş kaldı. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, güvenlik güçleri, birçok noktada denetim gerçekleştirdi. Trafikteki sürücüler, durdurularak, kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.


Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş
Mardin sokakları, kısıtlamanın ikinci gününde de bomboş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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