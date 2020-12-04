Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü

04.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:35

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 itibari ile kent sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü

MARDİN - Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 itibari ile kent sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan cuma günü saat 21.00 ile pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan çıkma kısıtlaması başladı. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile evlerine çekildi. Kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren kent sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin'de yollar sessiz kaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin'de yollar sessiz kaldı
Son dakika haberi | Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi | Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Caner Cindoruk Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Sörloth Necip Uysal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 23:37:27. #1.14#
title