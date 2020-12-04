Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Mardin sessizliğe büründü

MARDİN - Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 itibari ile kent sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan cuma günü saat 21.00 ile pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan çıkma kısıtlaması başladı. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile evlerine çekildi. Kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren kent sessizliğe büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK