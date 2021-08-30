Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan yabancı düşmanlığı uyarısı
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Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan yabancı düşmanlığı uyarısı

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan yabancı düşmanlığı uyarısı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem sözcüsü Mehmet Timurağaoğlu, Türkiye'de Suriyeli ve Afganlar üzerinden yabancı düşmanlığının kışkırtıldığını söyledi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem sözcüsü Mehmet Timurağaoğlu, Türkiye'de Suriyeli ve Afganlar üzerinden yabancı düşmanlığının kışkırtıldığını söyledi.

Kentteki bir otelde, 55 dernek, vakıf, sendika ve cemiyet temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda basın açıklaması yapan Mehmet Timurağaoğlu, ülkedeki bazı kesimlerin söylemleri ile Suriyeli ve Afganlılara yönelik nefret söylemi yayıldığını kaydetti.

Toplumu birbirine düşmanlaştıran politikalara alet olunmaması gerektiğini vurgulayan Timurağaoğlu, "Avrupa'da yükselen İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi ile Türklere, Araplara, Kürtlere, Latin Amerikalılara, Zencilere, Hintlilere ve Afganlılara karşı saldırgan bir politika izliyorlar. Aynı hastalıklı zihnin ülkemizde de hortlaması kabul edilemez." dedi.

"Irkçılık, nefret ve şiddet, göç dahil hiçbir sorunun çözümü değildir"

Timurağaoğlu, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bütün mazlumların canları, evlatları ve namusları ile kendilerine bir emanet olduğunu dile getirdi.

Bu emanete sahip çıkmanın inançları ve evrensel hukuk ilkeleri gereği kendileri için bir mesuliyet olduğunu aktaran Timurağaoğlu, şöyle devam etti:

"Irkçılık, nefret ve şiddet, göç dahil hiçbir sorunun çözümü değildir. Afganistan ve Suriye'den gelen kitlesel insan göçlerinin kaynağı, bu ülkelerde yaşayan halklar değildir. Yıllardır bu ülkeleri yıkmak ve yağmalamak için çıkartılan savaşlardan, şiddetten ve yıkımdan canlarını kurtarmak için insanlar, ülkemize sığınmakta, Ege ve Akdeniz'in sularında boğulmaktadır. Bu bir insanlık testidir, maalesef Batı ve batıcılar bu testte sınıfta kalmaktadır. İslam coğrafyasında bir merkez ülke haline gelen ülkemizin, bu ağır sınavı yüzünün akıyla geçmesi halinde bir çok sorunu aşabileceğiz inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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