Mardin Silah ile Yaralanan Köpek, Mahsur Kaldığı Sulama Kanalından Kurtarıldı

Silah ile yaralanan köpek, mahsur kaldığı sulama kanalından kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde pompalı tüfek ile vurulanarak yaralanan ve düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Mardin Hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi.Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar Köyü mevkiinde pompalı tüfekle vurularak yaralanan bir köpek, sulama kanalına düşerek mahsur kaldı. Bacaklarından yaralandığı için sulama kanalında mahsur kalan köpeğin durumu yetkililere bildirilince itfaiye ikepleri harekete geçti. Ekipler, sulama kanalında mahsur kalan yaralı köpeği bulunduğu yerden çıkartarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağını yetkililerine durumu bildirdi.

Köpek daha sonra onun kurtarılmasını sağlayan köylü Özgür Aslan'a, köye gelecek olan Mardin Hayvan barınağı görevlilerine vermesi için teslim edildi. Köye gelen Hayvan barınağı görevlilerine teslim edilen köpeğin yaralanma nedeniyle arka ayaklarını kullanamadığı ve tedavi altına alınacağı belirtildi.