Mardin Sıla, Mardin'de Hayranlarını Coşturdu

Yurt konserleri kapsamında Diyarbakır ve Malatya'dan sonra Mardin'de konser veren sanatçı Sıla Gençoğlu, 3 saat süre ile kaldığı sahnede söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yurt içi konser turnesine çıkan ünlü sanatçı Sıla, Diyarbakır ve Malatya'dan sonra dün Güneydoğu'nun en fazla turist çeken ili tarihi Mardin'de hayranları ile buluştu. Bir otelin bahçesinde konser veren Sıla, 3 saat kaldığı sahnede hayranlarını söylediği şarkılarla coşturdu. Sıla konseriye gelen hayranları konserde hem Sıla'ya eşlik etti hem bol bol selfie çekti. Mardin'ie çok sevdiğini ve Mardin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Sıla'nın şarkıları uzun süre hayranları tarafından alkışlandı.