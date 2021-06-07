MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

MARDİN'de, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında, Mardin, Siirt ve Şırnak kültürlerini yansıtan eser ile yemekler bir arada sergilendi.

MARDİN'de, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında, Mardin, Siirt ve Şırnak kültürlerini yansıtan eser ile yemekler bir arada sergilendi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında, Mardin, Şırnak ve Siirt'in yerel kültürünü yansıtan eserler ile yöresel yemekler tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca halk oyunları ekibi tarafından Mardin yöresine ait 'Reyhani' oyunu sergilendi. Etkinliğe Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, etkinlikte 3 ilin kültürel değerlerini yansıttıklarını belirterek, Mardin, Siirt ve Şırnak yöresine ait bütün kültürel değerler ile el sanatlarını araştıran, arşivleyen bir kurumuz. Bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı'mızın düzenlemiş olduğu 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında, Artuklu Halk Eğitim Merkezi zanaatkarlarımızla ortaklaşa etkinlik düzenledik. Mardin ve bölgemizin kadim sanatını tanıtma gayreti içindeyiz dedi.

MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MARDİN, SİİRT VE ŞIRNAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 18:41:31. #1.13#

title