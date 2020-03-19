Mardin, Siirt ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
19.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:04
Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.
Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı.
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Kaynak: AA