Mardin, Siirt ve Batman'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi. Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı. Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı. Kaynak: AA