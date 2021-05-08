Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
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Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Cami dış görüntü Ezan okunması Caminin içerisindeki cemaat İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesininim önemini anlatması Dua edilmesi Namaz kılınması Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi ELAZIĞ - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Cami dış görüntü

Ezan okunması

Caminin içerisindeki cemaat

İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesininim önemini anlatması

Dua edilmesi

Namaz kılınması Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

ELAZIĞ - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ'da da camilerde sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek namaz kılındı, dua okundu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesi'nin önemini anlattığı programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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