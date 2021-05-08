Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
Cami dış görüntü Ezan okunması Caminin içerisindeki cemaat İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesininim önemini anlatması Dua edilmesi Namaz kılınması Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi ELAZIĞ - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Cami dış görüntü
Ezan okunması
Caminin içerisindeki cemaat
İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesininim önemini anlatması
Dua edilmesi
Namaz kılınması Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
ELAZIĞ - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Elazığ'da da camilerde sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek namaz kılındı, dua okundu.
İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesi'nin önemini anlattığı programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar