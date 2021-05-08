Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

Cami dış görüntü Ezan okunması Caminin içerisindeki cemaat İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kadir Gecesininim önemini anlatması Dua edilmesi Namaz kılınması Elazığ'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi ELAZIĞ - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.