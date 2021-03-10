Mardin SGK işadamların bilgilendirdi
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Mardin SGK işadamların bilgilendirdi

10.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:36
Mardin SGK işadamların bilgilendirdi

Mardin'in Midyat ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından tekstilci ve iş adamlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından tekstilci ve iş adamlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bağlar Mahallesindeki Milli İrade Okulu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Prim Tahakkuk ve Tahsilat Şefi Abdulkadir Dilen tarafından iş gücü, teşvik, istihdam ve yeni istihdama ücret destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Mardin SGK İl Müdürü Abdulkerim Şahin, SGK İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş, Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Halil El, hazır giyim ve tekstilci iş adamları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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