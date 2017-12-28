Mardin Sgk'dan Eğitim Semineri

Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Ömerli ilçesinde bulunan kamu kurumlarında görevli personellere, SGK ile ilgili iş ve işlemler hakkında cezalı duruma düşmemeleri ile ilgili personele eğitim semineri verdi.



Seminerde Konuşan İl Müdürlüğü yetkilileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sigortalı işlemleri ve uygulanan idari para cezalarında yapılan hataların önlenmesine yönelik benzer eğitimlerin verilmeye devam edileceğini, karşılıklı iş birliği içinde sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Seminere Artuklu SGM Müdür Yardımcısı Yusuf Yaman, Ömerli Kaymakamlığı, Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ömerli İlçe Tarım Müdürlüğü, Ömerli Adliyesi, Ömerli Tapu Müdürlüğü, Ömerli Mal Müdürlüğü, Ömerli Belediyesi, Ömerli Devlet Hastanesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri katıldı. - MARDİN