MARDİN Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı
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MARDİN Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı

13.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:39

Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastıMARDİN'de K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Z.B.'nin misafir olarak kaldığı evi bastı.

Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı

MARDİN'de K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Z.B.'nin misafir olarak kaldığı evi bastı. Yanında arkadaşı ile içeri giren K.Ş. ve Z.B. arasında kavga çıktı. Çağırılan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Aydın'dan gelen Z.B.'nin, arkadaşının evinde misafir olarak kaldığını öğrendi. Bunun üzerine K.Ş., arkadaşı S.B. ile birlikte Z.B.'nin misafir olduğu A.A.'nın evine gitti. Evde, K.Ş. ile Z.B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, 4 kadın da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadınların, polis merkezine götürüldükleri sırada bina önünde yaşadığı gerginlik ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.

MARDİN Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı
MARDİN Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı
MARDİN Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı
MARDİN Sevgilisiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadının misafir olduğu evi bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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