Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim
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Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında HES kodu denetimi gerçekleştirdi.

Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim
15.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:18

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında HES kodu denetimi gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde zorunlu hale getirilen HES kodu denetimi yaptı.

Otogar içerisindeki firmalar gezilerek HES kodu olmayan vatandaşa bilet satılmaması uyarısı yapıldı. Vatandaşların HES kodu ile bilet alıp almadıkları denetlendi.

Kaynak: AA

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