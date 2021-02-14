Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı
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Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı

14.02.2021 22:48 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:52
Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. 

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden olan polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki baba evine şehit ateşi düştü. 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan şehit polis memuru Vedat Kaya'nın, annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı. Kaya çiftine acı haber kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde verilirken, çift çocuklarının cenazesini almak Malatya'ya gitti.

Kaya çiftinin kaldığı apartmana dev Türk bayrağı asılırken, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın naaşının yarın saat 11.00'de Mardin'e getirilerek Şakir Nuhoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 


Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı
Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı
Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı
Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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