Mardin şehidi memleketine uğurlandı

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Dargeçit ilçesi kırsalındaki Yanılmaz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada yaralanan ancak kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban için tören düzenlendi. Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlasında düzenlene tören basına kapalı gerçekleştirildi. Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere Çorum'a gönderildi.