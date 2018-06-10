Mardin Saman fiyatı bir yılda yüzde yüz arttı HD

Saman fiyatı bir yılda yüzde yüz arttı

Mardin'in Derik ilçesinde kavurucu güneşin altında yaklaşık 35 dereceye varan sıcaklığı rağmen torbalara konularak kamyonlara yüklenen buğday samanının tonunun geçen yıla oran ile yüzde 100 artığı belirtildi. Geçen yıl tonu 150 liraya satılan samanın bu yıl tonunun 300 liraya yükseldiği belirtildi.

Derik ilçesinde hasadın kaldırılması ile birlikte tarlada kalan samanın toplanıp çuvallanarak kamyonlara yüklenmesi işleri 35 derece sıcaklığa ve Ramazan ayına denk gelmesine rağmen devam ediyor. Oruçlu olarak çalışan saman işçileri, yüzlerine bağladıkları bez parçalarıyla saman tozlarından korunurken, günlük 100 liraya çalıştıklarını ve oruç tutmaları nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Yaklaşık bir ay süren saman sezonu boyunca hiç boş kalmayan saman işçilerinden Hüsnü Ünal Kaya, tozun içerisinde, kavurucu güneşin altında, Ramazan ayı boyunca ekmek parası için çalıştığını söyledi. Kaya, "Her yaz mevsiminde bu işi yapıyoruz. Sabah saat 04.00 gibi kalkıyoruz. Saman hazırsa TIR'lara yüklemeye başlarız. Tarlada yatıp kalkıyoruz. Sivrisinek istilasına uğruyoruz, yılan tehlikesi var. Hava sıcak, oruç tutuyoruz, toz var o yüzden işimiz çok zor. Burada yüklediğimz balyalar (Çuvallar) çevre illere satılıyor. Bu sıcakta tozun içinde çalışmak gerçekten zor. Ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz"dedi. Saman işçilerinden Abdulhadir Gül de, 60 kiloluk saman balyalarını sırtlarında taşıdıklarını ifade ederek, "Çok zorluk çekiyoruz, havalar çok sıcak, oruç tutuyoruz ve çalışıyoruz. Geçimimiz bu, bundan başka bir geçimimiz yok. Zorlanıyoruz yani, çok zor yani bu iş. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. İşte burada görüyorsunuz anlatmaya gerek yok" diye konuştu.

FİYATLAR YÜZDE YÜZ ARTTI

Öte yandan, işçilerin bunaltıcı sıcağa rağmen kamyonlara yükledikleri samanın fiyatlarınında geçen yıla oran ile yüzde yüz arttığı belirtildi. Geçen yıl tonu 150 ile 200 lira arasında piyasada satılan bağday ve arpa samanı fiyatlarının bu yıl 300-350 liraya çıktığı belirtilerken, mercimek samanı fiyatının tonunun ise bu yıl 700 liraya çıktığı öğrenildi.