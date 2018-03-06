Mardin Sağlık Müdürü Yavuz Açıklaması

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Sağlık Bakanlığınca Ömerli Devlet Hastanesine en kısa sürede dört ana branşta uzman doktor ve aile hekimi ataması yapılacak." dedi.

Yavuz, Ömerli Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastanenin, Bakanlığın da onayı ile 15 yataklı E1 statüsü kazandığını ifade eden Yavuz, hastanede 35 bin vatandaşa hizmet verildiğini belirtti.

Yavuz konuşmasının devamında, "Bu da aile hekimleri ve fedakar sağlık çalışanlarımızın hizmeti sayesindedir. Sağlık Bakanlığınca Ömerli Devlet Hastanesine en kısa sürede dört ana branşta uzman doktor ve aile hekimi ataması yapılacak. Atamalar gerçekleşinceye kadar, geçici görevle Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı olmak üzere iki hekimimiz görev yapmaya başladı.

15 yatak olarak planlanan yatan hasta servisimiz en yakın zamanda faaliyete geçecektir." diye konuştu.