Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın

MARDİN İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Artuklu ilçesi Vali Ozan Bulvarı'ndaki İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatısında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede gelen itfaiyeciler, 30 dakika süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sırasında yapılan incelemede, çatı katındaki klima motorlarının hasar gördüğü belirlendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya