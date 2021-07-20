Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
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Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın

Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Artuklu ilçesi Vali Ozan Bulvarı'ndaki İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatısında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede gelen itfaiyeciler, 30 dakika süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sırasında yapılan incelemede, çatı katındaki klima motorlarının hasar gördüğü belirlendi.

FOTOĞRAĞLI

 


Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın
Mardin Sağlık Müdürlüğü çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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